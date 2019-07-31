مرتضى عن الصفقات: "قل أعوذ برب الفلق من عين سيد عبد الحفيظ"

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أسماء

مرتضى منصور

الزمالك الصفقات

قرأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سورة الفلق، خلال مؤتمر عرض الصفقات الجديدة المنعقد بالنادي، معلقا "في عين سيد عبد الحفيظ".

وحضر المؤتمر كل من: شيكابالا، مصطفي محمد، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد عواد، محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمد عبد الشافي"، في حين لم يحضر اللاعب المغربي محمد أوناجم.


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