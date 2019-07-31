مرتضى عن الصفقات: "قل أعوذ برب الفلق من عين سيد عبد الحفيظ"

قرأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سورة الفلق، خلال مؤتمر عرض الصفقات الجديدة المنعقد بالنادي، معلقا "في عين سيد عبد الحفيظ".





وحضر المؤتمر كل من: شيكابالا، مصطفي محمد، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد عواد، محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمد عبد الشافي"، في حين لم يحضر اللاعب المغربي محمد أوناجم.