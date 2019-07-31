مرتضى: على معلول أسوأ لاعب تونسي شفته فى حياتى

31 يوليه 2019 - 01:33 م

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن اللاعب التونسي علي معلول لاعب الأهلي والذي أحرز هدف الفوز علي الزمالك في المباراة الأخيرة في الدوري "أسوأ لاعب تونسي شفته في حياتي".



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي لعرض الصفقات الجديدة، إن معلول عنده غل وحقد من فرجاني ساسي لاعب الفريق لانضمامه للمنتخب.

