الهند تحسم جدل الطلاق بـ"التلاتة" للمسلمين

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متابعات - أمينة عبد العال

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الطلاق بالثلاثة

أنهت الهند الجدل المثار حول أحقية الرجال المسلمين بالطلاق الشفهي "بالثلاثة"، بعد صدور مشروع قانون ينهي هذا الأمر، وذلك بعد عامين من حكم المحكمة العليا، الذي قضى بأن هذه الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية للمسلمات.

وقال وزير القانون رافي شنكار براساد إن الموافقة على مشروع القانون من قبل الغرفة العليا بالبرلمان تعكس تمكين المرأة وتغير صورة الهند.

وكانت الغرفة الدنيا الأقوى بالبرلمان قد وافقت على مشروع القانون الأسبوع الماضي، حسب موقع "العربية".

 وبذلك يصبح التشريع قانوناً بعد موافقة رئيس الهند عليه، وهو إجراء شكلي.

ويبلغ عدد المسلمين في الهند 170 مليون نسمة، وقد سبق أن حظر الطلاق الشفهي بالثلاثة في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك باكستان المجاورة للهند.

 

 


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