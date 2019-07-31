رئيس الزمالك: هذه الشخصيات متورطة في هروب “كهربا”

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك شخصيات مسئولة داخل القلعة الحمراء، متورطة في أزمة محمود عبد المنعم كهربا، وتحريضه على الهروب من النادي، لارتداء الفانلة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الزمالك، إلى أن هناك شخصيات أهلاوية اجتمت مع والد اللاعب، للاتفاق معه على عدم خوض المباريات المصيرية للزمالك.

وأضاف مرتضى منصور: “الزمالك لن يفرط في حقه بموضوع كهربا، وسوف نحصل على حقنا بالكامل”.
 
وعرض رئيس نادى الزمالك، صورة للاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق المنضم لنادى أفيس البرتغالي، في أحد الديسكوهات خلال تواجده في الساحل الشمالي، بصحبة إحدى الفتيات.

وتوعد مرتضي منصور، محمود عبد المنعم كهربا بمزيد من الصور الفاضحة خلال المرحلة المقبلة.

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