  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: "أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين"

الترجي

رسميًا.. الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي

"السيسي" لوزير الاتصالات: "عايزين نفهم اللي بنعمله معناه إيه"

المستشار مرتضى منصور

رئيس الزمالك: هذه الشخصيات متورطة في هروب “كهربا”

الهند

الهند تحسم جدل الطلاق بـ"التلاتة" للمسلمين

أرشيفية

بشرى سارة تسعد المصريين بشأن لحوم الأضاحي

مرتضى

مرتضى: على معلول أسوأ لاعب تونسي شفته فى حياتى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يقاطع وكيل الرقابة الإدارية بسؤال قوي

مرتضي منصور

مرتضى يعرض صورًا فاضحة لكهربا بمؤتمر الزمالك

من المؤتمر

مرتضى عن الصفقات: "قل أعوذ برب الفلق من عين سيد عبد الحفيظ"

السيسي: "أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين"

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

السيسي

مؤتمر الشباب

التحول الرقمى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على تحقيق تقدم في التحول الرقمي، لعمل قواعد بيانات كاملة لمصر، لسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أن وجود قواعد بيانات كاملة أمن قومي.

 وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش مشاركته بجلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم الأربعاء، قائلاً: "أننا من خلال التحول الرقمي يمكننا الوصول بسهولة لمستحقي الدعم، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة مثل التقديم للأبناء في المدارس، أو الوصول للأماكن الأكثر احتياجًا، والوصول بسهولة لجميع مقدمي الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها. 

وشدد، على أن التحول الرقمي مشروع قومي كبير، معقبًا: "أوعوا تبقوا أسرى للقديم، أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين".

 وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية. 

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها
» "السيسي": هذا الشيء قادر على أن يشل الدولة
» أين تقع أرض الموت؟
» الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت
» كيف يعالج الخيار الشيخوخة والسكتة الدماغية؟
» رئيس الزمالك: كنت بلاعب الأهلي واتحاد الكرة ولجنة المسابقات
» مبروك عطية: الجلوس على المقاهي حرام شرعًا
» كيف تتغلب على الانتفاخ بخطوات بسيطة
» جزيرة تظهر وتختفي.. تعرف على مكانها
» بالصور.. بدء مؤتمر الصفقات الجديدة للزمالك
» شاهد.. سعودي يستقبل الحجيج الروس في مزرعته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج