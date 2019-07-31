» الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت

31 يوليه 2019 - 02:29 م

أقرت المحكمة الرياضية بأن الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هو “الترجي” وهو ما يجعل هناك مواجهة مرتقبة بين الزمالك، بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فاصل طويل من النزاع حول إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال.





وحدد الاتحاد الأفريقي منتصف أغسطس ليكون موعدًا لمباراة السوبر الأفريقي بين الفريقين، على أن تقام المباراة بدولة الإمارات.





وستعد مباراة السوبر الأفريقي أول ظهور للصفقات الجديدة التي أبرمها نادي الزمالك، وأعلن عنها منذ قليل المستشار مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي داخل النادي.