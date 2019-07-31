  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
واتس آب

تحذير شديد من «واتس آب»: لا تفتحوا هذه الرسالة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي عن الزيادة السكانية: يمكن حلها بدون قوانين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: "أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين"

الترجي

رسميًا.. الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي

"السيسي" لوزير الاتصالات: "عايزين نفهم اللي بنعمله معناه إيه"

المستشار مرتضى منصور

رئيس الزمالك: هذه الشخصيات متورطة في هروب “كهربا”

الهند

الهند تحسم جدل الطلاق بـ"التلاتة" للمسلمين

أرشيفية

بشرى سارة تسعد المصريين بشأن لحوم الأضاحي

مرتضى

مرتضى: على معلول أسوأ لاعب تونسي شفته فى حياتى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يقاطع وكيل الرقابة الإدارية بسؤال قوي

تحذير شديد من «واتس آب»: لا تفتحوا هذه الرسالة

الصفحة الأخيرة

واتس آب
واتس آب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

واتساب يزلزل العالم بتحديث جديد

#

السعودية: هؤلاء ممنوعون من الحج

#

وفاة لاعب كرة قدم بعد تناوله كوب ماء مثلج

#

بريطانيا تجدد تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا

رسالة

واتس أب

احتيال

تحذير شديد

انتشر تحذير صارخ لمستخدمي “واتس آب” من عملية احتيال جديدة تقدم بيانات إنترنت مجانية، وفقا للتقارير.

وحذر الخبراء من النقر على رابط مرفق في رسالة من “واتس آب”، تعرض تقديم 1000 غيغابايت من بيانات الإنترنت مجانا.

ويقول الباحثون في شركة الأمن السيبراني ESET ، إنها عملية احتيال جديدة تهدف إلى خداع المستخدمين.

ويقترح المحتالون تقديم البيانات المجانية، “احتفالا بالذكرى السنوية لتطبيق “واتس آب””.

ولكن الرابط URL لا يتبع لموقع “واتس آب” الرسمي، حيث أعده القراصنة المحتالون كخدعة لسرقة المعلومات الشخصية.

ويقول الخبر السار إن عملية الاحتيال تبدو غير ضارة نسبيا في الوقت الحالي، حيث تقدم استبيانا يطرح أسئلة حول مكان العثور على العرض والآراء حول تطبيق المراسلة الشهير.

ثم يدعو الرابط إلى مشاركة العرض مع 30 مستخدم إضافي، للحصول على “مكافأة” كبيرة.

ويقول خبراء في ESET إن المحتالين يقومون بتجميع نقرات الإعلانات الزائفة، لكسب المال من المعلنين. ولكنهم حذروا أيضا من أن موقع الاحتيال قد يتحول إلى عملية تصيد “في أي وقت”، يمكن أن تؤدي إلى تهكير حسابات الإنترنت، وحتى خسارة مبالغ كبيرة من المال. كما يمكن استخدام الرابط المخادع لتثبيت “برامج خبيثة” على الهاتف، ما يؤدي إلى نتائج خطيرة بالمثل.

وينصح بتجاهل الرسالة وعدم مشاركتها مع الأصدقاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها
» "السيسي": هذا الشيء قادر على أن يشل الدولة
» أين تقع أرض الموت؟
» الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت
» كيف يعالج الخيار الشيخوخة والسكتة الدماغية؟
» رئيس الزمالك: كنت بلاعب الأهلي واتحاد الكرة ولجنة المسابقات
» مبروك عطية: الجلوس على المقاهي حرام شرعًا
» كيف تتغلب على الانتفاخ بخطوات بسيطة
» جزيرة تظهر وتختفي.. تعرف على مكانها
» بالصور.. بدء مؤتمر الصفقات الجديدة للزمالك
» شاهد.. سعودي يستقبل الحجيج الروس في مزرعته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج