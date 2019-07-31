مفاجأة مدوية عن الفتاة التي ظهرت مع«كهربا»

31 يوليه 2019 - 06:14 م

كشفت الإعلامية التونسية ليلى شندول كواليس الصورة التي أزاح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الستار عنها مع محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق السابق خلال مؤتمره الصحفي اليوم.

وأضافت: «في ذلك اليوم كنت مع خطيبي ونتناول العشاء وعندما شاهدت كهربا التقطت معه صورة مثل أي أحد من المعجبين حيث إنني لا تجمعني به صداقة قوية».

وتابعت: «كهربا شخص محترم وأنا لم أتقابل معه أو أراه سوى هذه المرة “مضيفة “لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة كانت منذ عام أو أكثر في أحد الأماكن العامة».

واختتمت شندول تصريحاتها «أنا مقبلة على الزواج خلال الفترة المقبلة، ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل هذه فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم».

وكان المستشار مرتضى منصور قد نشر صورة لكهربا برفقة شندول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم صفقات نادي الزمالك الجديدة.

يذكر أن شندول كانت تقدم برنامج «سيداتي آنساتي» على شاشة قناة دريم الفضائية.