الأهلي يرد على هجوم مرتضى منصور

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الزمالك

الاهلى

مرتضى

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أن فوز فريقه بلقي بطولة الدوري العام للمرة الـ41 في تاريخه، جاء عن جدارة واستحقاق.

وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء: "لم نتعود أن نهاجم الأشخاص في حالة وجود هزات بين صفوفنا، أو نتهم الأخرين بالباطل، لكن نبحث دائما عن معالجة الأخطاء".

وتابع: "هناك فرق بين القوة والبجاحة، ونحن أقوياء ونعتذر دائما في حالة الإخفاق، ثم نعود لتصحيح المسار".

واختتم: "البجح هو من يهلل دائما بالمؤامرات، ويتهم الفرق الأخرى بصناعة السحر الأسود والأعمال".

جاء ذلك تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور رئيس الزمالك، اليوم الأربعاء، وهاجم فيه النادي الأهلي، وعدد من لاعبيه.


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