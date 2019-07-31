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بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وليون الفرنسي
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وليون الفرنسي.
شاهد المباراة من هنا..
عشاء
فجر
03:41
شروق
05:16
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:56
20:26