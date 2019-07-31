تعرف على التقرير الطبي لقاتل عروسته بالمنوفية

31 يوليه 2019 - 07:01 م

أعلن مستشفى بنها الجامعي الذي استقبل المتهم محمد محمود، 29 عاما، المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية، أن المتهم حالته مستقرة تماما، ومن الممكن لرجال الأمن ممارسة مهام عملهم لاستجوابه بخصوص القضية.

وأكدت إدارة المستشفى أن المتهم كان يعاني من جرح نافذ بالبطن ونزيف، وتم إسعافه بمجرد وصوله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس وحالته الآن مستقرة تماما.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي، رئيس مباحث الباجور، يفيد بتلقيه بلاغا بمقتل منار الأقرع، 19 عاما، متأثرة بجروح وطعنات نافذة، والجثة موجودة بمستشفى الباجور العام.

وبعمل التحريات، تم التوصل إلى أن الزوج موجود بمستشفى بنها الجامعي، ومصاب بجرح نافذ بالبطن.

يذكر أن المتهم قتل زوجته بعدة طعنات في رقبتها وبطنها بعد ساعات من زفافهما، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الفتاة ما زالت عذراء، بينما اكد شقيق العروس الضحية أنه فعل ذلك بعدما سمعها تتحدث إليه في الهاتف وتخبره بأنها ما زالت بكرًا وأن زوجها لديه ضعف جنسي.