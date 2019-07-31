تحرك مصري بالسودان بشأن سد النهضة

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سد النهضة
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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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الري يكشف السبب وراء تأجيل اجتماع سد النهضة

توجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، إلى السودان، لبحث ملف سد النهضة، فى ظل ما تواجهه الدولة الشقيقة من اضطرابات فى الفترة الأخيرة.

واستقبل المهندس صلاح أحمد محمد إبراهيم، المكلف بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، بمكتبه اليوم الأربعاء، وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي والوفد المرافق له.

وأشارت صحيفة "السودانى" إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار جولة للمسؤول المصري، تشمل دولتي السودان وإثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم شقلاوي، بأن الجانبين عقدا اجتماعا تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد الاجتماع مناقشة مواصلة التشاور حول مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، وعبرت مصر عن رؤيتها في هذا الشأن تمهيدا لعقد الاجتماع القادم للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.


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