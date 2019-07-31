» السيسي يحذر من الصراع العسكري

31 يوليه 2019 - 08:46 م

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من احتدام الصراع العسكري فى المنطقة، مؤكدًا أن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة.

وقال السيسي، فى كلمته خلال جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر مع توجه إيجاد حلول لأزمات المنطقة بعيدة عن الحل العسكري، وأيضًا في إطار الحفاظ على الأمن القومى العريي ودول الخليج.

وأكد الرئيس أن الصراع العسكري فى المنطقة ستكون له تداعيات كبيرة فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى ما حدث بعد الغزو العراقى وما لقيته المنطقة من اضطرابات.