  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
الملك سلمان وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالًا عاجلًا من «أردوغان»

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

«السيسي» يتحدث عن مدرب المنتخب الجديد..من هو؟

سد النهضة

تحرك مصري بالسودان بشأن سد النهضة

حمزة واسامة بن لادن

وفاة حمزة نجل أسامة بن لادن

الرئيس عبد الفتاح السيسي

«السيسي» يعلن موعد نقل موظفي الدولة للعاصمة الجديدة

العروسان

تعرف على التقرير الطبي لقاتل عروسته بالمنوفية

الاهلى

الأهلي يرد على هجوم مرتضى منصور

الأميرة هيا

أول تعليق إماراتي رسمي على أزمة«بن راشد» مع زوجته

كهربا والفتاة

مفاجأة مدوية عن الفتاة التي ظهرت مع«كهربا»

الملك سلمان مع الأمير بندر

وصية الأمير بندر للملك سلمان قبل لحظات من وفاته

الملك سلمان يتلقى اتصالًا عاجلًا من «أردوغان»

عرب وعالم

الملك سلمان وأردوغان
الملك سلمان وأردوغان

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

برقية عاجلة من الملك سلمان وولى العهد لعاهل المغرب

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

#

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية وتحذيرًا عاجلًا

السعودية

أردوغان

الملك سلمان

عزاء

اتصال

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان.

ونشرت وسائل إعلام سعودية ان الرئيس التركي قدم التعازي للملك سلمان سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.

وتوفى الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 96 عاماً، حيث أعلن الديوان الملكي بيان وفاته.

والأمير بندر بن عبد العزيز هو النجل العاشر من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي: وزير الكهرباء رفض لي هذا الطلب
» بمشاركة «صلاح».. ليفربول يكتسح ليون بثلاثية
» كأس أودي.. ريال مدريد يهزم فناربخشة 3/5
» السيسي يحذر من الصراع العسكري
» تركي آل الشيخ وراء صفقة «أوناجم» للزمالك
» رسميًا.. الأهلي يضم ثالث صفقاته الصيفية
» القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص فى "حظر النقاب"
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ليون
» قرقاش: حزين على قطر
» تجريم «الطلاق بالثلاثة» بقوة القانون
» خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج