» ملحن يهاجم مطرب شهير: شاذ جنسيا وملعون في كل دين

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شن الملحن محمد وزيري - مدير أعمال هيفاء وهبي - هجوما شرسا على مطربي فريق "مشروع ليلى" بعد إعلان مثليتهم.

وكتب وزيري في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "للناس اللي بتبرر أو بيقولوا حرية شخصية وكلام شبه كده، دول اتلعنوا في كل الأديان وياريت رد كل الناس اللي ضدهم قبل ما يدخلوا في مهاترات ومناقشات شبه مناقشات الملحدين يكون الرد بكلام ربنا، وأنا مسلم بستشهد بديني، مشروع ليلى".

واستشهد وزيري بآية 80 من سورة الأعراف "وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (...)".

وكان نشطاء دشنوا حملة للتضامن مع مطربي مشروع ليلى بعد تحريك اتهامات ضدهم بازدراء الأديان فضلا عن إعلان أحدهم لمثليته ، وهو ما دفع "وزيري" لتوضيح أسباب عدم تضامنه معهم.

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