صدفة تنقذ طفلة من براثن والدها الذي اعتاد اغتصابها

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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اب يغتصب ابنته

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل، اعتدى جنسيا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، حيث عاشرها معاشرة الأزواج.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، من النقيب محمد الشربينى، رئيس نقطة المعصرة، بحضور كل من "محمد. س"، 18 سنة، وشقيقته والمقيمين بقرية المعصرة، إلى مقر النقطة، وأكدوا قيام "محمود. ص" 55 سنة، عاطل بالتعدي على ابنته الطفلة جنسيا، وأنهم شاهدوه خلال نزولهم سلم المنزل، من خلال نافذة الشقة سكنه.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، بقيادة الرائد يوسف صبري، إلى محل البلاغ، وجرى ضبط المتهم والتحفظ على ابنته "ج"، 9 سنوات.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستغلاله عدم وجود زوجته، للتعدي على ابنته جنسيا، فيما أكدت المجني عليها تعرضها للتعدي الجنسي، والتهديد بالقتل من قبل والدها في حال كشفت الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 5811 إداري مركز شرطة بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحويل الطفلة للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.

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