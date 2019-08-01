» "فيس بوك" تعلن عن ميزة "مرعبة" ستتيحها لمستخدميها قريبا

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فيس بوك - أرشيفية
فيس بوك - أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فيس بوك

أصدرت شركة فيسبوك تحديثُا لخططها الطموحة، بشأن تطوير جهاز كمبيوتر يمكنه قراءة الأفكار في العقل البشري وترجمتها إلى كلمات.

وبعد جهود من علماء في جامعة كاليفورنيا، نشر الباحثون نتائج تجربة فك رموز المخ باستخدام أقطاب كهربائية، توضح إحرازهم تقدما في طريقة قراءة وكتابة الكلمات والأفكار من الدماغ بسرعة، مما جعل "فيسبوك" أقرب إلى حلمه. وخلال التجربة، كانت تعرض على المبحوثين أسئلة وعليهم إجابتها عبر عدة اختيارات، إلا أن النظام الذكي كان يقرأ إجاباتهم دون أن ينطقوا بها ويختار على هذا الأساس، وبلغت نسبة صحة الإجابات من 61 إلى 67%.

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، قال الباحث الرئيسي أستاذ جراحة الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، إدوارد تشانغ : "هنا نظهر قيمة فك تشفير طرفي المحادثة.

الأسئلة التي يسمعها شخص ما، وما يقوله ردًا على ذلك". لكن تشانغ أشار إلى أن هذا النظام يتعرف فقط على مجموعة محدودة للغاية من الكلمات حتى الآن. وبدأت "فيسبوك" مشروعها التكنولوجي عام 2017، لكن يبدو أنه بالغ في خططه وقتها، حيث كان يطمح إلى أن يتمكن المستخدمون من كتابة أكثر من 100 كلمة في الدقيقة دون إدخال نص يدوي.

وتسلط الشركة ضوء الدراسات أيضا على سماعات الرأس ونظارات الواقع المعزز، التي تقرأ نشاط الدماغ من خلال الأشعة تحت الحمراء.

يشار إلى أن "فيسبوك" ليس الشركة الوحيدة التي تعمل على تطوير كمبيوتر يقرأ أفكار الدماغ، حيث كشفت "نيورالينك" التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك مؤخرًا عن عمل مشابه.

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