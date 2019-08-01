أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.51 جنيه، ونحو 16.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك سئيب، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، والبنك المصري الخليجي نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك كريدي إجريكول، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.


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