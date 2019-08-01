وفاة إعلامى سعودي شهير

01 أغسطس 2019 - 09:18 ص

توفى الإعلامى الدكتورعبد الرحمن الشبيلي، إثر سقوطه من شرفة منزله الكائن في العاصمة الفرنسية وتعرض لإصابة استدعت نقله بطائرة إخلاء طبى من باريس إلى الرياض.

وزارة الإعلام السعودية نعت المؤرخ في بيان نشرته عبر "تويتر" وجاء فيه: "تنعى وزارة الإعلام الدكتور عبد الرحمن الشبيلي الذي وافته المنية اليوم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضافت في تغريدة: "بإيمان بقضاء الله، نحتسب فقيد الإعلام السعودي، الذي لبى نداء ربه اليوم".

وعمل الراحل رائداً ومطوراً للتلفزيون السعودي، ومؤرخاً للصحافة الوطنية وأفنى عمره في أداء رسالته وخدم وطنه وقيادته بتفان وإخلاص.

ويشار إلى أن الراحل شغل مناصب مهمة عدة منها عضوية مجلس الشورى لمدة 8 سنوات وعضوية المجلس الأعلى للإعلام السعودي، كما شارك في تأسيس إذاعة وتلفزيون الرياض.