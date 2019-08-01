أحمد موسى: "هذا الشيء سيحدث قريبًا"

01 أغسطس 2019 - 09:19 ص





أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمؤتمر الشباب الوطني، مؤكدًا أن "أهل الشر"، سوف يتربصون بأي تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفبركونها مع مقاطع فيديو قديمة، معقبًا: "طبيعي لازم تتوقع ده علشان متتفاجئش، هذا الشيء سيحدث قريبا".



وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن فقرة "شارك الرئيس" مهمة، والرئيس له الحق أن يسأل الناس لو كانوا مكانه ماذا كانوا سيتخذون من قرارات، متابعا: "لو حطيت نفسك مكان رئيس الجمهورية العملية صعبة".



وأشار إلى أن هناك 100 مليون مصري مطالب أن يوفر لهم الطعام، والتعليم، معقبًا: "إية اللي انت هتعمله لو أصبحت رئيسًا؟"

