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"السديس" يشارك فى توزيع الهدايا على «ضيوف الرحمن»

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وكالات - سارة أشرف

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شارك الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فى توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع.

وعبر عدد من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها وحسن الاستقبال.

يذكر أن الحملة تهدف إلى عكس صورة مشرقة لبلاد الحرمين وتأكيد قيم حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بالكلمة الطيبة والأخلاق القويمة الحميدة.



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