الكويت.. إجراءات صارمة ضد مغردين جدد

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تواصل النيابة العامة بالكويت ومباحث الجرائم الإلكترونية وجهاز أمن الدولة، التحقيقات في قضايا المغردين الوهميين الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مستندات سرية وابتزاز مسئولين.

يأتي هذا بعد قيام المغردين بزعزعة الأمن في المجتمع، حيث انتهت التحقيقات بحجز مغردين جدد.

 وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن النيابة العامة أمرت بحجز محامٍ ومغردين آخرين لتورطهم بالتعاون مع المغرد «عتيج المسيان» المحبوس على ذمة القضية المرفوعة ضده، منوهة أن تحريات المباحث كشفت أسماء عديدة لمغردين متعاونين مع المتهم المودع بالسجن المركزي.

وقد صدرت تعليمات لهم بالضبط والإحضار لمتهمين بعد ورود تحريات سرية تثبت تورطهم في زعزعة الأمن وابتزاز مسؤولين لمصالح شخصية، وحرب تصفية الحسابات عبراستخدام تويتر.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أن المباحث بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة تقوم باستدعاء المغردين قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفي حال عدم امتثال أي من المطلوبين للأوامر، فإنه يلقى القبض عليهم في أي مكان يتواجدون به.

يذكر أنه بسبب الزيادة المطردة في القضايا المرفوعة ضد المغردين، كشف مصدر مطلع عن توجه قيد الدرس لتحويل إدارة الجرائم الإلكترونية إلى إدارة عامة في قطاع المباحث الجنائية، وذلك بهدف مواجهة العمل الكبير والمتزايد فيها على ضوء حداثة قانون الجرائم الإلكترونية.

 وبحسب المصادرفإن هذه الدراسة جاءت بسبب الكم الهائل والكبير من عدد القضايا المسجلة التي لوحظ زيادتها سنويا، مما يشكل عبئا لا تستطيع إدارة بهذا الحجم أن تقوم به.


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