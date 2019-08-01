صاروخ حوثي يصيب موقعًا عسكريًا بالدمام

01 أغسطس 2019 - 11:14 ص

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بإطلاق صاروخ "باليستي متطور" استهدف موقعا عسكريا في مدينة الدمام السعودية.





وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع إن "القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري مهم في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".





وشدد على أن "هذا الاستهداف يأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني".





وقال إن "القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين الابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة لنا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية".



