ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

تتعرض شركة "آي بي إم" الأمريكية لهجوم شرس، وذلك بسبب استهدافها الموظفين الأكبر سنًا في عمليات التسريح، الهادفة إلى "تلميع صورتها" و"عصرنة" القوى العاملة لديها.

يذكر أن الاتهامات وجهها مسئول كبير سابق في الشركة، في دعوى قضائية مستمرة ضد "التمييز على أساس السن"، مضيفًا أن شكليات أخرى وضعت، خلال الأشهر القليلة، للاحتجاج على التمييز الذي يطال كبار السن، بحسب موقع "سيليكن أنجل".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "آي بي إم" قامت بفصل ما يصل إلى 100 ألف موظف في السنوات القليلة الماضية كجزء من الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للشركة.

من جهتها، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن آلان وايلد، النائب السابق لرئيس فرع الموارد البشرية، اتهم "آي بي إم" باستهداف العمال الأكبر سنًا، بهدف جعل الشركة "عصرية وحديثة"

وأوضح المصدر أن "وايلد" أن لم يكشف تفاصيل أوفر عن الأعمار المستهدفة، لكن لديه "وثائق" تثبت صحة كلامه ، حسب ما نشرتة سكاي نيوز

وكانت الشركة أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه "نحن مستمرون في إعادة تشكيل فريقنا ليتماشى مع أهدافنا المسطرة، التي تركز على القطاعات المهمة في سوق تكنولوجيا المعلومات".

وتعد شركة "IBM " واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، لكنها تكافح في الآونة الأخيرة للحاق بمنافسيها مثل أمازون وجوجل.

وبلغ إجمالي القوى العاملة في شركة "آي بي إم" 350 و600 ألف في نهاية عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 19 في المائة منذ عام 2013.