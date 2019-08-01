  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
دعوات لمحاكمة الدخيل عقب الإطاحة به من "العربية"

"الدخيل" يكشف مفاجأة عن استشمارات السعودية بالإمارات

نتنياهو

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

النقاب

بعد 14 عامًا.. دولة أوروبية تحظر النقاب

مقتل زعيم جماعة "أنصار الخليفة" الموالية لداعش في الفلبين

اعتقال "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن

آي بي ام

ملاحقات قضائية.. شركة تسرح 100 ألف عامل

ارشيف

مفاجأة.. الزمالك لم يسجل هؤلاء بالقائمة الأفريقية

بن راشد

تدوينة مفاجئة من "بن راشد": احذر المتلونين

اعتراض صاروخ حوثي

صاروخ حوثي يصيب موقعًا عسكريًا بالدمام

من الكويت

الكويت.. إجراءات صارمة ضد مغردين جدد

محمد صلاح

مفاجأة بشأن مشاركة "صلاح" أمام "السيتي"

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

الحياة السياسية

نتنياهو
نتنياهو

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

#

سبب صادم وراء انسحاب دنيا سمير غانم من "الكبير أوي"

#

صادم.. استخراج كنز من المجوهرات ابتلعته سيدة

#

رسالة قاسية من مؤسس تمرد لـ" علاء مبارك"

هولندا

النقاب

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن نحو 200  إسرائيلي من أصول يمنية شاركوا في مسيرة أمام مقري إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بأن تعترف إسرائيل، بخطف منهجي رعاية الدولة للأطفال اليمنيين، خلال السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الخميس، أن المتظاهرين حملوا ملصقات تحمل صورًا للأطفال، وتواريخ زعموا أن الأطفال تعرضوا للخطف خلالها.

وكانت لجنة حكومية كلفت عام 2001 بدراسة مزاعم اختفاء الأطفال، توصلت في النهاية إلى أنه ”لا يوجد أساس واقعي للاختطاف المنظم للأطفال اليمنيين".

واستنادًا الى الصحيفة فقد ”خلصت تلك اللجنة، ولجنتان سابقتان، إلى أن معظم الأطفال قد ماتوا بسبب المرض"، بحسب زعمها .

وتم التشكيك بأداء ومهنية اللجنة من قِبل العائلات والخبراء القانونيين، ووسائل الإعلام التي نشرت سلسلة من تقارير التحقيق حول هذه القضية.

وفي عام 2016 ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن "قضية الأطفال اليمنيين هي جرح مفتوح يستمر في النزف في العديد من العائلات التي لا تعرف ما حدث للأطفال، والأطفال الذين اختفوا، وهم يبحثون عن الحقيقة".

ونظمت التظاهرة مؤسسة ”عمرام“ لإحياء ”يوم من الوعي بمئات أو آلاف الأطفال المفقودين الذين ولدوا لمهاجرين يهود من اليمن ودول الشرق الأوسط الأخرى ومنطقة البلقان“، حسب الصحيفة.

وعادة ما تشتكي الأقليات في إسرائيل، مما تقول إنه "تمييز في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية ضدها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة
» نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة
» معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل
» استقرار سعر الذهب
» "حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة
» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق
» رئيس دولة يهدد ذبابة بالقتل: "تعمل لحساب الكنيسة"
» طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر
» أول ظهور لـ"قفشة" داخل النادى الأهلى
» أشغال شاقة بـ«الإسماعيلي» استعدادًا للأهلى
» الأهلى يحدد موعد إعلان قميصه الجديد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج