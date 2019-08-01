مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن نحو 200 إسرائيلي من أصول يمنية شاركوا في مسيرة أمام مقري إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بأن تعترف إسرائيل، بخطف منهجي رعاية الدولة للأطفال اليمنيين، خلال السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الخميس، أن المتظاهرين حملوا ملصقات تحمل صورًا للأطفال، وتواريخ زعموا أن الأطفال تعرضوا للخطف خلالها.

وكانت لجنة حكومية كلفت عام 2001 بدراسة مزاعم اختفاء الأطفال، توصلت في النهاية إلى أنه ”لا يوجد أساس واقعي للاختطاف المنظم للأطفال اليمنيين".

واستنادًا الى الصحيفة فقد ”خلصت تلك اللجنة، ولجنتان سابقتان، إلى أن معظم الأطفال قد ماتوا بسبب المرض"، بحسب زعمها .

وتم التشكيك بأداء ومهنية اللجنة من قِبل العائلات والخبراء القانونيين، ووسائل الإعلام التي نشرت سلسلة من تقارير التحقيق حول هذه القضية.

وفي عام 2016 ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن "قضية الأطفال اليمنيين هي جرح مفتوح يستمر في النزف في العديد من العائلات التي لا تعرف ما حدث للأطفال، والأطفال الذين اختفوا، وهم يبحثون عن الحقيقة".

ونظمت التظاهرة مؤسسة ”عمرام“ لإحياء ”يوم من الوعي بمئات أو آلاف الأطفال المفقودين الذين ولدوا لمهاجرين يهود من اليمن ودول الشرق الأوسط الأخرى ومنطقة البلقان“، حسب الصحيفة.

وعادة ما تشتكي الأقليات في إسرائيل، مما تقول إنه "تمييز في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية ضدها".