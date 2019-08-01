  • الخميس 01 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:07 م
بحث متقدم
قتل

اعترافات صادمة لزوجة "ضابط السلام": قتلته علشان المعاش"

عجوز يدفع ثمن المخدرات لنجله.. ويتحرش بأطفاله

النيابة تأمر بإيداع " طفلة أبو كبير" بدار رعاية

ديك رومي

أزهري: التضحية بالطيور كلام فارغ

الرئيس السيسي ودهب

بطلة فيلم "بطل كل يوم": نفسي أكون زي الرئيس مشجعني

سائحة ألمانية

سائحة ألمانية تعيش 30 عامًا بصحراء دبي

كاف

أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

هاني شاكر ومصطفي كامل

"كامل" يتهم هاني شاكر بشراء الناخبين: "الصوت بـ400"

مجلس

فيديو مؤثر.. مجلس الأمير بندر في رمضان

ارشيف

مفاجآت واستبعاد نجوم بقائمة الأهلى الأفريقية

رانيا يوسف

المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

المحكمة تفاجئ رانيا يوسف بقضية فستانها الفاضح

قضايا وحوادث

رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تظهر بفستان رانيا يوسف الجرئ

#

"رانيا يوسف" تظهر ملابسها الداخلية داخل مركز تجميل

#

بوصلة رقص.. رانيا يوسف وابنتها يشعلان "إنستجرام"

#

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستان أزرق مكشوف الصدر

محكمة

رانيا يوسف

فستان

فاضح


أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن نيابة 6 أكتوبر الجزئية، قررت حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الفنانة رانيا يوسف، حيث اتهمها عدد من المحامين بارتكاب فعل علنى فاضح والتحريض على الفسق والفجور، وإغراء الُقصّر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان المهرجان".

وقال البلاغ: إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. 
جدير بالذكر أن تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الجونة يتعاقد مع مدافع الأهلى
» فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"
» "واتساب" يحذر مستخدميه من رسالة خطيرة
» بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية
» دول خليجية تخفض سعر الفائدة.. ما السبب؟
» صورة غير متوقعة لراكبة على متن طائرة
» نصائح من لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة
» معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر.. وتصرفه يثير الجدل
» استقرار سعر الذهب
» "حرب الضراير" تشتعل بين أنغام وأصالة
» «الاستئناف» تعلن براءة رئيس الأهلى السابق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج