» بالأسماء.. الزمالك يقيد 28 لاعبًا بقائمته الأفريقية

01 أغسطس 2019 - 01:25 م

سجل مسئولو نادى الزمالك، 28 لاعبًا فى قائمة الفريق الأفريقية، استعدادًا لمشاركة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا موسم 2019-2020.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي

خط الدفاع: حازم إمام وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو ومحمود شيكابالا، محمود كهربا، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد ومصطفى محمد وخالد بوطيب وأشرف بن شرقي.

فيما لم يتم قيد محمد أوناجم بسبب قيده في قائمة الوداد المغربي، وقام النادي الأبيض بحفظ حقهم في قيد اللاعب في حالة رفع اسمه من قائمة الوداد.