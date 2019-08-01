» فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"

صدمت الممثلة الجزائرية، بشرى عقبي، جمهورها، حيث أعلنت عن حذفها أكثر من 200 متابع لها، على صفحتها الرسمية على "الإنستجرام"، بعد موجة الانتقادات، التي تعرضت لها، بسبب صورة لها، مع النجم المغربي، زهير بهاوي.

وتلقت الفنانة الجزائرية الشابة، العديد من التعليقات السلبية، بعدما نشرت صورة عفوية لها، مع النجم المغربي، زهير بهاوي، والذي حل بالجزائر، من أجل إحياء حفلات غنائية ما أثار غضب الفنانة، والتي ردت على ذلك الهجوم بمنشور لها على صفحتها بالإنستجرام، كتبت فيه: "أنا مستعدة أن أترك 20 متابعًا في صفحتي، على شرط أن يكونوا محترمين ولا يتجاوزوا حدودهم".

وتابعت الفنانة:”انا امرأة، أم وعاقلة بالغة مسئولة عن تصرفاتي، وأنا إنسانة جدا مثقفة وواعية وأخلاقي لا يعلى عليها ولا غبار على تصرفاتي”.

وأضافت الفنانة: “نهار قلت مانتصورش مع الشباب، أنا عارفة واش قصدت والناس الفاهمة فهمت وعرفت”.

وختمت بشرى عقبي: فالأخير لي يحبني و يحب الفن ديالي و يحترمني، مرحبا بيه و نكبر و نفخر بحبو".

وتألقت الفنانة الجزائرية، بشرى عقبي، في العديد من المسلسلات الدرامية الجزائرية، خصوصا في السلسة الكوميدية جمعي فاميلي”، مع الفنان الجزائري القدير، “صالح أوقروت”، والتي عرفت نجاحا كبيرا.