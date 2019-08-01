» فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"

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صدمت الممثلة الجزائرية، بشرى عقبي، جمهورها، حيث أعلنت عن حذفها أكثر من 200 متابع لها، على صفحتها الرسمية على "الإنستجرام"، بعد موجة الانتقادات، التي تعرضت لها، بسبب صورة لها، مع النجم المغربي، زهير بهاوي.

وتلقت الفنانة الجزائرية الشابة، العديد من التعليقات السلبية، بعدما نشرت صورة عفوية لها، مع النجم المغربي، زهير بهاوي، والذي حل بالجزائر، من أجل إحياء حفلات غنائية ما أثار غضب الفنانة، والتي ردت على ذلك الهجوم بمنشور لها على صفحتها بالإنستجرام، كتبت فيه: "أنا مستعدة أن أترك 20 متابعًا في صفحتي، على شرط أن يكونوا محترمين ولا يتجاوزوا حدودهم".

وتابعت الفنانة:”انا امرأة، أم وعاقلة بالغة مسئولة عن تصرفاتي، وأنا إنسانة جدا مثقفة وواعية وأخلاقي لا يعلى عليها ولا غبار على تصرفاتي”.

وأضافت الفنانة: “نهار قلت مانتصورش مع الشباب، أنا عارفة واش قصدت والناس الفاهمة فهمت وعرفت”.

وختمت بشرى عقبي: فالأخير لي يحبني و يحب الفن ديالي و يحترمني، مرحبا بيه و نكبر و نفخر بحبو".

وتألقت الفنانة الجزائرية، بشرى عقبي، في العديد من المسلسلات الدرامية الجزائرية، خصوصا في السلسة الكوميدية جمعي فاميلي”، مع الفنان الجزائري القدير، “صالح أوقروت”، والتي عرفت نجاحا كبيرا.


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تم حذف اكتر من 200 شخص من الطفليين و الناقصين. هدي صفحة درتها للناس لي يحبوني ? و يشبهولي..انا مستعدة نخليها عشرين متابع !!! كي يكونو مربيين و محترمين و يعرفو حدودهم و ما يتجاوزوهاش..يسواو عندي مليون متابع ???????? انا امرأة، أم و عاقلة بالغة مسؤولة عن تصرفاتي مارانيش محتاجة اي مخلوق باه يعسني أو يعلمني أو حتى يخلي حياتو و يجي يعيش حياتي .. انا انسانة جد مثقفة و واعية و أخلاقي لا يعلى عليها و لا غبار على تصرفاتي. نتصور مع من نحب و ندير واش نلقاه مناسب في حياتي....تي معناها ديالي ?? نهار قلت مانتصورش مع الشباب، ،انا عارفة واش قصدت و الناس الفاهمة ،فهمت و عرفت ،، الناس المريضة ???????? مكانها ماشي في حسابي اسمحولي فالأخير لي يحبني و يحب الفن ديالي و يحترمني مرحبا بيه و نكبر و نفخر بحبو ?،، و لي حاب يخلي حياتو و يجي يعيش معايا حياتي..مرحبا تاني بصح الملاحظات و التعاليق و النقد الغير البناء يحظر صاحبه، لي حب يهدر بإسم الدين(الدين معاملة) و رانا نشوفو بلي هاد العباد بعاد كل البعد عليه ?????? و كاين رب واحد لا اله الا هو، ،لي يحاسب و ايلا من باب التربية فهم لا يملكون منها ذرة .و ما تقدرش تجي تربي و انت اصلا ناقص تربية و شكرا

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