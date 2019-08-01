النيابة تأمر بإيداع " طفلة أبو كبير" بدار رعاية

01 أغسطس 2019 - 02:40 م

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قرارًا بإيداع طفلة، تبلغ من العمر 16 عاما، بإحدى دور الرعاية بمنطقة عين شمس، بعد زواجها وحملها من رجل يكبرها بـ40 عاما، وذلك بعقد عرفي بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وقررت النيابة، في وقتٍ سابق، إخلاء سبيل شقيق الطفلة، بعد براءته من التعدي جنسيًا عليها والتسبب في حملها جنينًا بشهره السابع، حيث تبين أن وراء الحمل زواج الطفلة عرفيًا من عجوز، عمره 56 عاما، وذلك بعلم والدها، فيما قررت النيابة العامة حبس الزوج ووالد الطفلة، مع عرضها على الطب الشرعي.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام "كريم.م.ال" البالغ من العمر 19 عاما، بالتعدي جنسيًا على شقيقته "ن" البالغة من العمر 16 سنة، ما أسفر عن حملها في جنين بشهره السابع.

وجرى ضبط المتهم، واصطحاب شقيقته، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 288- 17 أحوال أبو كبير لسنة 2019.

وبالتزامن مع بدء تحقيقات النيابة العامة وعرض الفتاة وشقيقها على النيابة، حضر عجوز، يبلغ من العمر 56 عاما، إلى سراي النيابة، حيث قدم عقد زواج عرفي مؤرخ بتاريخ عام مضى بينه وبين الطفلة، مؤكدًا زواجه منها بعلم والدها، فيما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الشاب (شقيقها)، واستدعاء والد الفتاة وحبسه هو وزوجها على ذمة التحقيقات.

قرار النيابة العامة أشار إلى اتهام زوج الفتاة بمعاشرة الطفلة وهتك عرضها بالرضا، وذلك بعلم والدها، والذي وجهت له تهمة الاشتراك في تزويج طفلته القاصر التي لم تبلغ السن القانونية بعد، وإيداع الطفلة بدار رعاية بمنطقة عين شمس.