أزهري: التضحية بالطيور كلام فارغ

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أفتى الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، بعدم جواز التضحية إلا بالحيوانات، مؤكدًا أن التضحية بالطيور في عيد الأضحى أو غيره "كلام فارغ ولا يجوز تطبيقه"، حسب قوله.

 وأوضح مهنا في تصريحات صحفية أن الحيوانات التي يجوز التضحية بها هي (الماعز، والخراف، والأبقار، والجاموس، والعجول، والجمال)، مطالبًا صاحب الأضحية باستحسان الأنعام التي يضحي بها، مستشهدا بالآية الكريمة التي تقول: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".

وعن سن الأضحية، أشار مهنا إلى وجود أعمار معينة لا يجب أن تقل عنها الأضحية بحسب شرع الإمام مالك، موضحًا أن سن الخروف يجب أن يكون 12 شهرًا، وأن يكون سنينًا وأقرنا ولا يعرج، وأن يبلغ سن الماعز 14 شهرًا، مضيفا أن الجاموس والناقة والجمل والعجل اختلف العلماء حول تحديد سنها وفضلوا أن يكون العمر 4 سنوات على الأقل، فيما لم يحدد بعضهم سن معينة، شريطة أن يكون الجسم سمينًا.

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