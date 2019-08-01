» «بيبي» ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي

01 أغسطس 2019 - 06:20 م

أنهى مسئولو أرسنال الإنجليزي إجراءات ضم المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي في صفقة قياسية بتاريخ النادي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأِشار الموقع الرسمي لأرسنال أن صفقة بيبي قياسية وهى الأغلى في تاريخ النادي، وأن اللاعب سيرتدي مع الجانرز القميص رقم 19.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن قيمة انتقال بيبي لأرسنال تقدر بنحو 72 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة إفريقية في التاريخ.

وقال أوناي إيمري المدير الفني للجانرز: "نيكولاس جناح صاحب مستوى عال وموهوب وأفضل أندية أوروبا كانت تريده".

وأضاف:"بيبي كان أحد أهدافنا الرئيسية، وسيضيف المزيد للفريق خلال السنوات المقبلة".

ولعب بيبي مع ليل بالموسم الماضي 41 مباراة، ونجح في تسجيل 23 هدف وصناعة 12، كما شارك رفقة منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية ولعب 3 مباريات.



