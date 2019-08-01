» السيسي: نواصل تنمية العلاقات مع أمريكا لاستقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.

وأشار إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات، فضلًا عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جاريد كوشنر" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

ويقوم كوشنر بجولة في عدة دول بالمنطقة للترويج لرؤية سلام اميركية مثيرة للجدل رفضها الفلسطينيون وانتقدها الاردن.

والتقى الأربعاء في عمان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتباحث في اسرائيل مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.