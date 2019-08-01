» رسميًا.. «زيزو» مستشارًا فنيًا لـ«بيراميدز»

01 أغسطس 2019 - 07:18 م

أعلن مجلس إدارة بيراميدز تعيين عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني الأسبق للأهلي، مستشارًا فنيًا للنادي خلال المواسم القادمة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يسعد نادي بيراميدز، الإعلان عن تكليف الكابتن محمود عبد العزيز "زيزو" نجم الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة".

وكان نادي بيراميدز قد كلف الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، بتولي رئاسة الجهاز الفني للنادي.

وأنهى بيراميدز النسخة الماضية 2018/2019 من الدوري الممتاز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.