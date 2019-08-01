القبض على شيخ مارس الجنس مع 6 فتيات

01 أغسطس 2019 - 07:55 م

ألقت القوات الأمنية القبض على شيخ مغربي (راق شرعي)، في الأربعين من عمره، بتهمة استخدام الدجل والشعوذة لممارسة الجنس مع 6 فتيات.

وقالت المصالح الأمنية في المغرب إن أربعينيا، ذو سوابق عدلية، تم توقيفه بتهمة النصب والاحتيال باستعمال الشعوذة على مجموعة من النساء، لتتم إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية لأكادير.

وتم إيقاف الأربعيني، الذي يقطن بدوار لبناور بجماعة الركادة حيث يزاول الرقية الشرعية، بناء على ست شكايات تقدمت بها مجموعة من النساء، وجدن أنفسهن ضحايا عملية للنصب والسرقة واللاستغلال الجنسي.

وحسب مصادر محلية، كان الراقي الشرعي يترصد ضحاياه ويتتبعهن، ليستدرجهن إلى مناطق خالية بعيدة عن المدينة باستعمال الشعوذة، ليسرقهن ويمارس عليهن الجنس.