» تفاصيل انتقال مهاجم الزمالك إلى الرجاء المغربي

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الرياضة

احداد
احداد

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المصريون

الزمالك

الرجاء

الزيات

كشف جواد الزيات، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تفاصيل انتقال حميد أحداد جناح الزمالك إلى الفريق المغربي على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال «الزيات» إن صفقة أحداد كلفت خزينة النادي 140 ألف دولار قيمة الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية النادي شراء اللاعب في حال الوصول إلى اتفاق بين الرجاء والزمالك.

كان الرجاء البيضاوي المغربي قد أعلن تعاقده مع حميد أحداد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويعتبر حميد أحداد هو الصفقة الخامسة لنادي الرجاء المغربي بعد محسن متولي وفابريس نغوما وساليف كوليبالي وعمر العرجون.

وقرر الزمالك إعارة أحداد من أجل إفساح المجال أمام قيد المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الهلال السعودي المنضم حديثاً للفريق للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان حميد أحداد قد انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي.

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