» تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح سيستم الموقع لطلاب شهادات الدبلومات الأسبوع المقبل، حيث تقبل رغبات طلاب الشهادات الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث - الخمس) سنوات».

وأضاف المصدر، أنه يتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بالكليات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عدا كليات التعليم الصناعى باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها).

وأشار إلى أنه سيكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات (بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

وتابع أن وزارة التعليم العالي قررت قبول الطلاب الـ50 الأوائل من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب، استثناءً من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها.

وأوضح أنه «يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - زراعي) ونظائرهم بمجموع درجات 70% كحد أدنى من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية».