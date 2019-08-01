مفاجأة.. «ساويرس» يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

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المصريون

ساويرس

عصام عبد المنعم

كشف عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس طلب منه تشكيل قائمة لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال «عبد المنعم» في تصريحات إذاعية: «نجيب ساويرس تواصل معي من أجل تشكيل قائمة متكاملة من الشخصيات الرياضية العامة للدخول في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، بهدف تطوير إدارة الكرة المصرية».

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه يرشح الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق للتواجد ضمن القائمة.

وأكد «عبد المنعم» انه يتمنى أن تضم القائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وإن كان يرى صعوبة في ذلك بسبب انشغاله بمهمة رئاسة القلعة الحمراء وصعوبة تقديمه استقالته من النادي حاليًا.


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