» شاهد.. تطبيق حد الزنا على الرجال والنساء بإندونيسيا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربية"، لقطات مصورة ترصد جلد 11 شخصًا بتهمة الزنا في إقليم آتشيه الإندونيسي المتشدد، الذي يتبع الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.

وتعرض 5 سيدات و6 رجال لعقوبة الجلد في ميدان عام بمدينة لوكسوماوي جنوب عاصمة الإقليم على مرأى ومسمع المارة، حيث تجمهر سكان البلدة لمشاهدة عملية الجلد، وقاموا بتصويرها بكاميرات هواتفهم المحمولة.

يذكر أنه إلى جانب الزنا، تندرج تهم لعب القمار وشرب الكحول والمتاجرة فيها والمثلية الجنسية ضمن التهم التي تعاقب عليها السلطات بالجلد طبقًا للشريعة الإسلامية في آتشيه.

وحصل إقليم آتشيه الإندونيسي المتشدد على الحكم الذاتي والحق في تطبيق الشريعة الإسلامية في العام 2000 في إطار صفقة عُقدت مع السلطة الإندونيسية المركزية لدحض مطالبة بالاستقلال ولوضع حد للاشتباكات المسلحة بين القوات المركزية وما يعرف بجماعة تحرير آتشيه، ويشكل المسلمون نحو 88% من سكان إندونيسيا البالغ إجمالي عددهم 260 مليون نسمة.



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