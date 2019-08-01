الموت يفجع الفنانة هالة صدقي

محمد فضل- متابعات
فجع الموت الفنانة المصرية الشهيرة هالة صدقي، وسط حالة تعاطف وحزن في الوسط الفني.
وقال المخرج الكبير عمر زهران، إن والدة الفنانة هالة صدقي، توفيت اليوم.
وأضاف زهران في تصريحات نقلها موقع مصراوي، أنه يعزي الفنانة هالة صدقي في وفاة والدتها، داعيًا المولي للفقيدة بالرحمة والغفران، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".
ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن.
وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي.
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