رسالة من رئيس الزمالك لـ«السيسي» ووزير الداخلية

01 أغسطس 2019 - 09:43 م

حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة اشرف صبحي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بعد الإعلان عن استضافة استاد القاهرة الدولي لمباريات الفريق الأبيض.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "مرتضي منصور يوجه الشكر لرئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية بعد الموافقة على خوض الزمالك مبارياته على استاد القاهرة."

وأضاف النادي "بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف استاد القاهرة الدولي مباريات الزمالك المحلية والأفريقية خلال الموسم الكروي الحالي... وتلقت إدارة الزمالك خطابا من اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي باستضافة مواجهات الزمالك المحلية والأفريقية خلال الموسم الحالي."

كان النادي الأهلي ، قد أعلن عن تعاقد مع هيئة ستاد القاهرة، من أجل استضافة مباريات الفريق في البطولتين المحلية والأفريقية خلال الموسم المقبل "طالع التفاصيل"