» معارض روسي يطالب بتحقيق حكومي باحتمال تسميمه

01 أغسطس 2019 - 10:20 م

تقدم المعارض الروسي أليكسي نافالني، بطلب تحقيق حكومي في إمكانية تعرضه للتسمم، عقب إصابته بحساسية مفرطة أدت إلى نقله من السجن إلى المستشفى.



وأوضح فلاديمير كوبزيف، محامي نافالني، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أن موكله تقدم بطلب إلى لجنة التحقيق الروسية، للتحري في إمكانية تعرضه للتسمم بسجنه.

ولجنة التحقيق، وكالة رسمية حكومية تابعة مباشرة لرئيس الدولة.

واعتبر كوبزيف، أنه من الضروري التحقق من المادة التي أدت إلى إصابة نافالني، بحساسية مفرطة.

وأشار إلى طلبه الحصول على صور من الكاميرات الموجودة في المستشفى.

ونقل المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأحد، من السجن إلى المستشفى عقب إصابته بحساسية مفرطة، وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه كيرا يارميش.