» السلطات الإيطالية توقف قساً بتهمة "التحرش الجنسي"

01 أغسطس 2019 - 10:50 م

أوقفت السلطات الإيطالية، الخميس، قساً بسبب اتهامه بارتكاب تحرش جنسي.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA)، إن الشرطة أوقفت قسّا كاثوليكيًا في مدينة "بياتشينزا" شمالي البلاد، بتهمة ارتكابه جريمة التحرش الجنسي.

وأوضحت أن الشرطة تلقت عدّة شكاوي تفيد بارتكاب القس "ستيفانو سيغيني"، جريمة التحرش الجنسي ضد أطفال وأشخاص آخرين من أعمار مختلفة.

ولفتت الوكالة إلى أن الشرطة أمرت باستبعاد القس عن عمله، وتوقيفه احترازيًا، ريثما يتم عرضه على القضاء.