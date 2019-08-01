» إثر فيديو لسياح إسرائيليين.. الأردن يغلق "مقام النبي هارون"

01 أغسطس 2019 - 11:20 م

قرر عبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف الأردني، الخميس، إغلاق مقام النبي هارون، جنوبي البلاد، بعد فيديو لسياح إسرائيليين يؤدون طقوساً يهودية فيه.



جاء ذلك وفق بيان للوزير أبو البصل، تلقت الأناضول نسخة منه، دون توضيح مدة الإغلاق.

وإلى جانب الإغلاق، شمل قرار الوزير تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

وأوضح البيان أن قرار الوزير جاء "على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك".

ووفق البيان، استنكرت الوزارة ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة "رفضها الشديد" لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم "بفتح تحقيق حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام".

وتداولت مواقع إخبارية أردنية محلية فيديو يظهر فيه أشخاص يؤدون طقوساً خاصة، أفادوا بأنها يهودية لـ 500 سائح إسرائيلي في مقام النبي هارون بمدينة البتراء جنوبي البلاد.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع جدل تشهده البلاد حول فيلم سينمائي يتم تصويره بالبلاد تحت اسم "جابر"، يدّعي حق اليهود في فلسطين وجنوب الأردن.

ومقام النبي هارون هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البتراء الأردنية جنوبي البلاد، يعتقد بأنه للنبي هارون.‎