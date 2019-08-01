القدس.. إسرائيل تعتقل شابًا فلسطينيًا وتعتدي على جدته

اعتقلت قوات إسرائيلية، الخميس، شابا فلسطينيًا من قرية العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.



وأفاد الشهود للأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب وسيم داري، وهو يقود دراجة نارية، قرب مسجد الأربعين في قرية العيسوية.

وأفاد الشهود للأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب وسيم داري، وهو يقود دراجة نارية، قرب مسجد الأربعين في قرية العيسوية.