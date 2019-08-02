شرطة المكسيك تقتل مهاجرا حاول تسلق قطار

قتلت الشرطة المكسيكية مهاجرًا من السلفادور بولاية كواهويلا شمالي البلاد، أراد تسلق قطار شحن متجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكر بيان صادر عن مركز إيواء المهاجرين بمدينة "سالتيلو" المكسيكية، الخميس، أن نحو 10 مهاجرين ركضوا باتجاه قطار شحن متجه إلى الولايات المتحدة، وأن الشرطة قتلت مهاجرا من السلفادور.