» 5 حقوق جديدة للمرأة بالسعودية.. تعرف عليها

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قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، يوم الخميس، إن المملكة بصدد إعلان قرارات تاريخية لحقوق المرأة بالمملكة، أبرزها حقها في استخراج جواز السفر دون إذن ولي أمرها، وكذلك السماح لها بالسفر بحرية بعد بلوغها الـ 21 عاما.
وأضافت الصحيفة السعودية، نقلًا عن «جهات عليا»، أن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية يتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر كما كان معمولًا به في السابق، وتضمنت التعديلات أيضًا منح الأنثى نفس حقوق الذكر فيما يتعلق بحرية السفر إذا بلغ 21 عامًا.
كما ضمت التعديلات أيضا منح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية السعودية دون تفريق على الجنس، وألغت التعديلات أيضًا مادة تحدد مقر إقامة المرأة المتزوجة بمحل إقامة زوجها لتصبح فقط أن محل إقامة القاصر هو محل إقامة الوالد أو الوصي.
تمكن أيضًا التعديلات الجديدة المرأة من الإبلاغ عن المواليد، بعدما كان الأمر مقتصرًا على الرجال فقط «الآباء» ومنحت التعديلات المرأة حق الإبلاغ رسميًا عن حالات الوفاة بعدما كانت مقصورة عن «الأقارب الذكور»، ليصبح الإبلاغ مسموحا لـ«أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عامًا أو أكبر».
وبات مسموحا للمرأة أيضًا في المملكة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.

أبرز التعديلات:
السماح للمرأة باستخراج جواز سفر دون إذن ولي أمرها.
للمرأة حرية السفر دون موافقة ولي أمرها إذا تجاوزت سن 21 عامًا.
تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم.
للذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون 21 سنة.
للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال.

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