"عكاشة": لولا السيسي لأصبحت مصر "سيدة الفقر في العالم"

01 أغسطس 2019 - 11:10 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدار ثورة اقتصادية عظمى، في سابقة لم يستطع رئيس قبله أن يقدم عليها، مشيرًا إلى أن هذه الثورة الاقتصادية أنقذت مصر من كوارث كبيرة، ولولا النجاح الاقتصادي الذي حققه الرئيس لكانت مصر أصبحت الآن «سيدة الفقر في العالم».



وأضاف «عكاشة»، خلال تقديمه لبرنامجه «مصر اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»: «الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفقر والدم.. والرئيس الأسبق أنور السادات نفسه صاحب انتصار حرب أكتوبر العظيمة، عندما أصدر قرارًا بغلاء الزيت والسكر، رجع في القرار ده مرة أخرى بسبب غضب الشعب حينها».



ووجه «عكاشة»، رسالة للشعب المصري قائلاً: «أشهد أنكم تعلمتم الدرس من أحداث ثورة يناير 2011 التي كانت تستهدف القضاء على الشعب المصري وإسقاط الدولة».

