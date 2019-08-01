"الديهي" يطالب بإقرار غرامات مالية على الزواج والطلاق

01 أغسطس 2019 - 11:40 م

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ظاهرة الزيادة السكانية، قائلًا: إن مصر تزيد حوالي 2.5 مليون نسمة سنويًا، حيث اعتبر أن هذا الرقم يمثل تعدادًا سكانيًا للكثير من الدول صغيرة المساحة.



وأضاف «الديهي»، خلال تقديم برنامج «المشهد»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TeN»: «قطر قد التجمع الخامس والقطامية قدها وأغنى منها، لكن للأسف ربع المجتمع فقير وأمي».

