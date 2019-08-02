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بالفيديو.. طائرة تهبط بالشارع وسط دهشة السائقين

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طائرة مدنية (أرشيفية)
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وكالات - سارة أشرف

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طائرة

أمريكا

نهبط

بشارع

هبطت طائرة صغيرة اضطراريا، بشارع يعج بالسيارات بولاية واشنطن حسبما أوضحت الشرطة الأميركية.  

فقد أجبر قائد طائرة من طراز "كي أر 2" على الهبوط الاضطراري، بعدما واجهته مشكلة في نظام الوقود الخاص بالطائرة.

وسجل فيديو هبوط الطائرة الصغيرة في الشارع الشرطية الأميركية جوانا باتيست أثناء دورية اعتيادية في مدينة باركلاند بولاية واشنطن.

وأثار الهبوط دهشة السائقين، خاصة قدرة الطيار على تأمين الهبوط في الشارع واستغلال الفراغات بين المركبات حتى يصل الأرض بسلام، ومن ثم التوقف عن إشارة المرور.

وقال السائق دينيس ديسنر لتلفزيون محلي إن الطائرة اقتربت من سيارته لدرجة اعتقد أنها ستصطد به، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف أنه ترجل من سيارته ليتأكد من أن الطيار بخير.

شاهد الفيديو من هنا 

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