برلمانى يطالب بحذف الدعم عن الطفل الثالث

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التموين

تن

سعيد عبد العال



اقترح سيد عبد العال عضو مجلس النواب ، حذف الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية.

 وقال الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية ""، المتسبب في الزيادة السكانية هي السياسات الاقتصادية التي كانت تطبق خلال الـ30 سنة الماضية ، بالإضافة للثقافة التي كانت تكافح فكرة تحديد النسل.

وتابع "عبدالعال"، :" طول ماحنا بنططب علي الفكر الديني المتخلف الذي يدعو للتكاثر وعدم الاهتمام بالنشئ الجديد ده عمرنا ما هنحل مشكلة الزيادة السكانية". و أردف"عبدالعال"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه الفكر الديني المتخلف ، ولكننا نعيش به و نعتنقه.

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